NASDAQ Composite Index-Papier Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ceva-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Ceva-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Ceva-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 25,29 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Ceva-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,954 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.11.2025 gerechnet (21,59 USD), wäre das Investment nun 85,37 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 14,63 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Ceva belief sich zuletzt auf 519,71 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at