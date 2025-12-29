NASDAQ Composite Index-Papier Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ceva-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Ceva-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Das Ceva-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 24,22 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Ceva-Aktie investiert hat, hat nun 41,288 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 894,72 USD, da sich der Wert eines Ceva-Anteils am 26.12.2025 auf 21,67 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 10,53 Prozent gleich.

Alle Ceva-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 585,77 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at