Ceva Aktie
WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053
|Profitabler Ceva-Einstieg?
|
29.12.2025 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ceva-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Das Ceva-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 24,22 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Ceva-Aktie investiert hat, hat nun 41,288 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 894,72 USD, da sich der Wert eines Ceva-Anteils am 26.12.2025 auf 21,67 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 10,53 Prozent gleich.
Alle Ceva-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 585,77 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!