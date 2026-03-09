NASDAQ Composite Index-Papier Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ceva-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Ceva-Investment gewesen.

Die Ceva-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 31,18 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Ceva-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32,072 Ceva-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Ceva-Aktie auf 19,13 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 613,53 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 38,65 Prozent eingebüßt.

Ceva markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 531,40 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at