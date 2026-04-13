NASDAQ Composite Index-Papier Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ceva-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Ceva-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Ceva-Aktie an diesem Tag 56,39 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Ceva-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,773 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Ceva-Aktie auf 20,59 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 36,51 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 63,49 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Ceva einen Börsenwert von 571,95 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at