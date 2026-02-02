Ceva Aktie
WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053
|Investmentbeispiel
|
02.02.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ceva-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Ceva-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 32,21 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Ceva-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 310,463 Ceva-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.01.2026 auf 21,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 547,66 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 6 547,66 USD entspricht einer negativen Performance von 34,52 Prozent.
Der Ceva-Wert an der Börse wurde auf 568,51 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!