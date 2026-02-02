NASDAQ Composite Index-Papier Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ceva-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Ceva-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Ceva-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 32,21 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Ceva-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 310,463 Ceva-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.01.2026 auf 21,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 547,66 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 6 547,66 USD entspricht einer negativen Performance von 34,52 Prozent.

Der Ceva-Wert an der Börse wurde auf 568,51 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at