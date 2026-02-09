Ceva Aktie

Ceva für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053

Investmentbeispiel 09.02.2026 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Papier Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ceva von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Ceva-Aktie gebracht.

Das Ceva-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Ceva-Papier bei 34,25 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,920 Ceva-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 06.02.2026 65,81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 22,54 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 65,81 USD, was einer negativen Performance von 34,19 Prozent entspricht.

Insgesamt war Ceva zuletzt 612,32 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Ceva Inc. 18,90 0,00% Ceva Inc.

