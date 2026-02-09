Ceva Aktie
WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053
|Investmentbeispiel
|
09.02.2026 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Papier Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ceva von vor 3 Jahren eingebracht
Das Ceva-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Ceva-Papier bei 34,25 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,920 Ceva-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 06.02.2026 65,81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 22,54 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 65,81 USD, was einer negativen Performance von 34,19 Prozent entspricht.
Insgesamt war Ceva zuletzt 612,32 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ceva Inc.
Analysen zu Ceva Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ceva Inc.
|18,90
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.