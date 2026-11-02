Ceva Aktie

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WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053

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Lohnende Ceva-Anlage? 02.11.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ceva-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Ceva-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Ceva-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 31,25 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 320,000 Ceva-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 29,52 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 446,40 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 9 446,40 USD entspricht einer negativen Performance von 5,54 Prozent.

Ceva wurde am Markt mit 832,45 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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