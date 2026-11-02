Ceva Aktie
WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053
|Lohnende Ceva-Anlage?
|
02.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ceva-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Ceva-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 31,25 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 320,000 Ceva-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 29,52 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 446,40 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 9 446,40 USD entspricht einer negativen Performance von 5,54 Prozent.
Ceva wurde am Markt mit 832,45 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ceva Inc.
Analysen zu Ceva Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ceva Inc.
|27,20
|3,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX und DAX fester -- Wall Street im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Montagshandel im Plus, während auch der deutsche Leitindex höher tendiert. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.