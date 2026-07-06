Ceva Aktie

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WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053

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Frühe Anlage 06.07.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Papier Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ceva von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Ceva-Investment gewesen.

Das Ceva-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Ceva-Aktie bei 45,63 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Ceva-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,192 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.07.2026 auf 40,42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88,58 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 11,42 Prozent.

Ceva erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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