So viel hätten Anleger mit einem frühen Ceva-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurde das Ceva-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Ceva-Aktie an diesem Tag 45,80 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Ceva-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 218,341 Ceva-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 22,41 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 893,01 USD wert. Damit wäre die Investition 51,07 Prozent weniger wert.

Der Ceva-Wert an der Börse wurde auf 634,88 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at