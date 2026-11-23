Ceva Aktie
WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053
|Hochrechnung
|
23.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Ceva-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ceva von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurde das Ceva-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Ceva-Aktie an diesem Tag 45,80 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Ceva-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 218,341 Ceva-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 22,41 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 893,01 USD wert. Damit wäre die Investition 51,07 Prozent weniger wert.
Der Ceva-Wert an der Börse wurde auf 634,88 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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