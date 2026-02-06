NASDAQ Composite Index-Papier Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Check Point Software-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Check Point Software-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Check Point Software-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Check Point Software-Aktie bei 125,51 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,967 Check Point Software-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 404,27 USD, da sich der Wert eines Check Point Software-Anteils am 05.02.2026 auf 176,25 USD belief. Das entspricht einem Plus von 40,43 Prozent.

Jüngst verzeichnete Check Point Software eine Marktkapitalisierung von 18,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at