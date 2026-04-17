NASDAQ Composite Index-Papier Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Check Point Software von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Check Point Software-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 17.04.2016 wurde die Check Point Software-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 88,40 USD. Bei einem Check Point Software-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 113,122 Check Point Software-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.04.2026 gerechnet (137,61 USD), wäre das Investment nun 15 566,74 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 15 566,74 USD entspricht einer Performance von +55,67 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Check Point Software bezifferte sich zuletzt auf 14,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at