NASDAQ Composite Index-Papier Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Check Point Software von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Check Point Software-Investment verdienen können.

Am 07.08.2016 wurden Check Point Software-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Check Point Software-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 75,88 USD. Bei einem Check Point Software-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,318 Check Point Software-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 165,10 USD, da sich der Wert eines Check Point Software-Anteils am 06.08.2026 auf 125,28 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 65,10 Prozent.

Der Marktwert von Check Point Software betrug jüngst 12,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at