Check Point Software Aktie
WKN: 901638 / ISIN: IL0010824113
|Profitable Check Point Software-Anlage?
|
07.08.2026 10:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Check Point Software von vor 10 Jahren eingebracht
Am 07.08.2016 wurden Check Point Software-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Check Point Software-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 75,88 USD. Bei einem Check Point Software-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,318 Check Point Software-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 165,10 USD, da sich der Wert eines Check Point Software-Anteils am 06.08.2026 auf 125,28 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 65,10 Prozent.
Der Marktwert von Check Point Software betrug jüngst 12,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Check Point Software Ltd.
Analysen zu Check Point Software Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Check Point Software Ltd.
|109,75
|1,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.