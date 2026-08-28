Check Point Software Aktie
WKN: 901638 / ISIN: IL0010824113
|Check Point Software-Investition
|
28.08.2026 10:03:39
NASDAQ Composite Index-Papier Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Check Point Software von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Check Point Software-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Check Point Software-Papier bei 126,68 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Check Point Software-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,789 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Check Point Software-Aktie auf 133,23 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105,17 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 5,17 Prozent.
Am Markt war Check Point Software jüngst 13,18 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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