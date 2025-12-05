Check Point Software Aktie

Check Point Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901638 / ISIN: IL0010824113

Check Point Software-Investment im Blick 05.12.2025 10:03:38

NASDAQ Composite Index-Papier Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Check Point Software von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Check Point Software-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Check Point Software-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 188,05 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 53,177 Check Point Software-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.12.2025 auf 195,83 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 413,72 USD wert. Das entspricht einem Plus von 4,14 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Check Point Software belief sich zuletzt auf 20,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Check Point Software Ltd.

Analysen zu Check Point Software Ltd.

Aktien in diesem Artikel

Check Point Software Ltd. 165,80 1,97% Check Point Software Ltd.

