NASDAQ Composite Index-Papier Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Check Point Software von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Check Point Software-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 20.02.2016 wurde das Check Point Software-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Check Point Software-Papier bei 81,61 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,225 Check Point Software-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.02.2026 auf 159,05 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 194,89 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 94,89 Prozent zugenommen.

Check Point Software markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at