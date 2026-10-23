Check Point Software Aktie
WKN: 901638 / ISIN: IL0010824113
|Check Point Software-Investment im Blick
|
23.10.2026 10:03:37
NASDAQ Composite Index-Papier Check Point Software-Aktie: So viel hätte eine Investition in Check Point Software von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Check Point Software-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Check Point Software-Anteile 123,86 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Check Point Software-Aktie investierten, hätten nun 80,736 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 270,31 USD, da sich der Wert eines Check Point Software-Anteils am 22.10.2026 auf 151,98 USD belief. Damit wäre die Investition 22,70 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von Check Point Software betrug jüngst 14,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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