NASDAQ Composite Index-Papier Check Point Software-Aktie: So viel hätte eine Investition in Check Point Software von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurde das Check Point Software-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 119,87 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in Check Point Software-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 83,424 Check Point Software-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 07.05.2026 auf 115,56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 640,44 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,60 Prozent verringert.

Check Point Software wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,91 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at