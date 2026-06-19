NASDAQ Composite Index-Papier Check Point Software-Aktie: So viel hätte eine Investition in Check Point Software von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurde die Check Point Software-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Check Point Software-Papiers betrug an diesem Tag 218,42 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Check Point Software-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 45,783 Check Point Software-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 600,68 USD, da sich der Wert eines Check Point Software-Papiers am 18.06.2026 auf 122,33 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 43,99 Prozent.

Jüngst verzeichnete Check Point Software eine Marktkapitalisierung von 12,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at