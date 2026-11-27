Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Check Point Software-Aktien gewesen.

Am 27.11.2016 wurden Check Point Software-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Check Point Software-Anteile bei 83,23 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,015 Check Point Software-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 967,68 USD, da sich der Wert einer Check Point Software-Aktie am 25.11.2026 auf 163,77 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 96,77 Prozent vermehrt.

Check Point Software wurde am Markt mit 16,70 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at