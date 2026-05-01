Check Point Software Aktie
WKN: 901638 / ISIN: IL0010824113
|Rentable Check Point Software-Anlage?
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01.05.2026 10:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier Check Point Software-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Check Point Software von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS feiertags-bedingt kein Handel mit der Check Point Software-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Check Point Software-Aktie 118,52 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Check Point Software-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,437 Anteilen. Die gehaltenen Check Point Software-Aktien wären am 30.04.2026 948,95 USD wert, da der Schlussstand 112,47 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 5,10 Prozent.
Zuletzt verbuchte Check Point Software einen Börsenwert von 14,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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