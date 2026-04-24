NASDAQ Composite Index-Papier Check Point Software-Aktie: So viel Verlust hätte ein Check Point Software-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Check Point Software-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die Check Point Software-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 208,88 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,479 Check Point Software-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Check Point Software-Papiers auf 133,82 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 64,07 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 35,93 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Check Point Software belief sich zuletzt auf 14,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at