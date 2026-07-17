NASDAQ Composite Index-Papier Check Point Software-Aktie: So viel Verlust hätte ein Check Point Software-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Check Point Software eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 17.07.2025 wurden Check Point Software-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 217,47 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Check Point Software-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,460 Check Point Software-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.07.2026 62,77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 136,51 USD belief. Mit einer Performance von -37,23 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Check Point Software eine Börsenbewertung in Höhe von 13,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at