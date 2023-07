NASDAQ Composite Index-Papier Check Point Software-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Check Point Software bedeutet

Bei einem frühen Investment in Check Point Software-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Check Point Software-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 129,15 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Check Point Software-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,774 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 128,35 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,38 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 0,62 Prozent verringert.

Alle Check Point Software-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at