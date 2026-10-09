Check Point Software Aktie
WKN: 901638 / ISIN: IL0010824113
|Frühes Investment
|
09.10.2026 10:04:05
NASDAQ Composite Index-Papier Check Point Software-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Check Point Software von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Check Point Software-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Check Point Software-Anteile bei 198,05 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,505 Check Point Software-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Check Point Software-Papiers auf 134,74 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 68,03 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 31,97 Prozent verkleinert.
Alle Check Point Software-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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