NASDAQ Composite Index-Papier Check Point Software-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Check Point Software von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Check Point Software eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Check Point Software-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Check Point Software-Anteile bei 198,05 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,505 Check Point Software-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Check Point Software-Papiers auf 134,74 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 68,03 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 31,97 Prozent verkleinert.

Alle Check Point Software-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at