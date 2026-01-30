NASDAQ Composite Index-Papier Check Point Software-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Check Point Software von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Check Point Software-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Check Point Software-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 218,99 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Check Point Software-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,457 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 178,21 USD gerechnet, wäre die Investition nun 81,38 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 18,62 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Check Point Software belief sich jüngst auf 19,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at