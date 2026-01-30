Check Point Software Aktie

Check Point Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901638 / ISIN: IL0010824113

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler Check Point Software-Einstieg? 30.01.2026 10:03:53

NASDAQ Composite Index-Papier Check Point Software-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Check Point Software von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Check Point Software-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Check Point Software-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 218,99 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Check Point Software-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,457 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 178,21 USD gerechnet, wäre die Investition nun 81,38 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 18,62 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Check Point Software belief sich jüngst auf 19,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Check Point Software Ltd.

mehr Nachrichten