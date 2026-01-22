NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIENA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CIENA-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem CIENA-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 17,99 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die CIENA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 55,586 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 21.01.2026 auf 231,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 889,94 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 1 188,99 Prozent.

Alle CIENA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 37,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at