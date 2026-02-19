NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIENA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

CIENA Aktie
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der CIENA-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 19,57 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das CIENA-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 510,986 CIENA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der CIENA-Aktie auf 310,96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 158 896,27 USD wert. Damit wäre die Investition um 1 488,96 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von CIENA bezifferte sich zuletzt auf 42,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
