CIENA Aktie

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WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095

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Lukrative CIENA-Anlage? 01.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIENA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CIENA-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das CIENA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der CIENA-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 21,80 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 45,872 CIENA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 30.09.2026 16 138,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 351,82 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 513,85 Prozent gesteigert.

CIENA wurde am Markt mit 50,23 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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