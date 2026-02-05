NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIENA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in CIENA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das CIENA-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 50,32 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die CIENA-Aktie investiert, befänden sich nun 1,987 CIENA-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.02.2026 gerechnet (253,50 USD), wäre die Investition nun 503,78 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 403,78 Prozent.

CIENA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 38,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at