NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIENA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in CIENA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit CIENA-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das CIENA-Papier an diesem Tag 84,12 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 118,878 CIENA-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 49 745,60 USD, da sich der Wert eines CIENA-Anteils am 15.07.2026 auf 418,46 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 49 745,60 USD entspricht einer Performance von +397,46 Prozent.

Zuletzt ergab sich für CIENA eine Börsenbewertung in Höhe von 63,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at