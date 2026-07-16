CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
|CIENA-Performance im Blick
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16.07.2026 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIENA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit CIENA-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das CIENA-Papier an diesem Tag 84,12 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 118,878 CIENA-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 49 745,60 USD, da sich der Wert eines CIENA-Anteils am 15.07.2026 auf 418,46 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 49 745,60 USD entspricht einer Performance von +397,46 Prozent.
Zuletzt ergab sich für CIENA eine Börsenbewertung in Höhe von 63,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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