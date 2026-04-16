CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
|CIENA-Investment
|
16.04.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem CIENA-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die CIENA-Aktie 17,80 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die CIENA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 56,180 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des CIENA-Papiers auf 475,76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26 728,09 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2 572,81 Prozent gesteigert.
CIENA wurde am Markt mit 65,87 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CIENA Corp.
|
16.04.26
|NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.04.26
|NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.04.26
|NASDAQ-Handel: Anleger lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen (finanzen.at)
|
02.04.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
02.04.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite sackt ab (finanzen.at)
|
02.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CIENA von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.04.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
01.04.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
Analysen zu CIENA Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CIENA Corp.
|417,70
|3,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.