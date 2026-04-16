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WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095

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CIENA-Investment 16.04.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren CIENA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem CIENA-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die CIENA-Aktie 17,80 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die CIENA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 56,180 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des CIENA-Papiers auf 475,76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26 728,09 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2 572,81 Prozent gesteigert.

CIENA wurde am Markt mit 65,87 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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