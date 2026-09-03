NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in CIENA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades CIENA-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 22,89 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das CIENA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,369 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 354,16 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 547,23 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1 447,23 Prozent.

Zuletzt verbuchte CIENA einen Börsenwert von 51,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at