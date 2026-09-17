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WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095

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Rentabler CIENA-Einstieg? 17.09.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in CIENA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem CIENA-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die CIENA-Aktie letztlich bei 48,81 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 204,876 CIENA-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 340,50 USD gerechnet, wäre die Investition nun 69 760,30 USD wert. Mit einer Performance von +597,60 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

CIENA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 47,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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