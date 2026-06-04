CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
|CIENA-Anlage
|
04.06.2026 16:04:03
NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor 5 Jahren eingebracht
Das CIENA-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 60,01 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 166,639 CIENA-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 03.06.2026 auf 620,37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103 377,77 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 933,78 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete CIENA eine Marktkapitalisierung von 88,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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