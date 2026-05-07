NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen CIENA-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit CIENA-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die CIENA-Anteile bei 53,87 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die CIENA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 18,563 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der CIENA-Aktie auf 576,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 707,07 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 970,71 Prozent gesteigert.

Am Markt war CIENA jüngst 77,18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at