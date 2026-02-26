NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor einem Jahr abgeworfen

CIENA Aktie

CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades CIENA-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die CIENA-Anteile bei 80,77 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,238 CIENA-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.02.2026 gerechnet (353,33 USD), wäre die Investition nun 437,45 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 437,45 USD entspricht einer Performance von +337,45 Prozent.
Der Börsenwert von CIENA belief sich zuletzt auf 48,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
