CIENA Aktie

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WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095

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Rentabler CIENA-Einstieg? 26.03.2026 16:03:52

NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen CIENA-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das CIENA-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 65,76 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 15,207 CIENA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des CIENA-Papiers auf 437,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 656,02 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 565,60 Prozent.

CIENA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 61,86 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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