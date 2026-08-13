CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
|Rentabler CIENA-Einstieg?
|
13.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die CIENA-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 94,66 USD. Bei einem CIENA-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,056 CIENA-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 456,42 USD, da sich der Wert eines CIENA-Papiers am 12.08.2026 auf 432,05 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 456,42 USD entspricht einer Performance von +356,42 Prozent.
Zuletzt verbuchte CIENA einen Börsenwert von 54,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CIENA Corp.
|
13.08.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite legt mittags zu (finanzen.at)
|
13.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
12.08.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
12.08.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.08.26
|Freundlicher Handel: So steht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
12.08.26
|Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
06.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIENA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CIENA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu CIENA Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CIENA Corp.
|385,20
|1,10%