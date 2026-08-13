NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in CIENA-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die CIENA-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 94,66 USD. Bei einem CIENA-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,056 CIENA-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 456,42 USD, da sich der Wert eines CIENA-Papiers am 12.08.2026 auf 432,05 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 456,42 USD entspricht einer Performance von +356,42 Prozent.

Zuletzt verbuchte CIENA einen Börsenwert von 54,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at