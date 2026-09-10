NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CIENA von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren CIENA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden CIENA-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 129,86 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 7,701 CIENA-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 09.09.2026 auf 338,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 602,80 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +160,28 Prozent.

CIENA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 48,29 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at