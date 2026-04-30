CIENA Aktie

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WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095

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Rentabler CIENA-Einstieg? 30.04.2026 16:04:47

NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel hätte eine Investition in CIENA von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CIENA-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem CIENA-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das CIENA-Papier letztlich bei 46,04 USD. Bei einem CIENA-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,172 CIENA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des CIENA-Papiers auf 475,39 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 032,56 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 932,56 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für CIENA eine Börsenbewertung in Höhe von 67,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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