NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CIENA-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen CIENA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die CIENA-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die CIENA-Aktie letztlich bei 18,21 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das CIENA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,491 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 115,65 USD, da sich der Wert eines CIENA-Papiers am 18.03.2026 auf 385,26 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +2 015,65 Prozent.

Insgesamt war CIENA zuletzt 54,76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at