CIENA Aktie

CIENA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095

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Investmentbeispiel 23.07.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CIENA-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren CIENA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der CIENA-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die CIENA-Aktie 42,40 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,358 CIENA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der CIENA-Aktie auf 397,16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 936,70 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +836,70 Prozent.

Der Marktwert von CIENA betrug jüngst 57,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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