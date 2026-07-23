NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CIENA-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der CIENA-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die CIENA-Aktie 42,40 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,358 CIENA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der CIENA-Aktie auf 397,16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 936,70 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +836,70 Prozent.

Der Marktwert von CIENA betrug jüngst 57,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at