CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
|Investmentbeispiel
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23.07.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CIENA-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der CIENA-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die CIENA-Aktie 42,40 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,358 CIENA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der CIENA-Aktie auf 397,16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 936,70 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +836,70 Prozent.
Der Marktwert von CIENA betrug jüngst 57,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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