Investmentbeispiel 12.02.2026 16:04:35

NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CIENA-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren CIENA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der CIENA-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die CIENA-Aktie an diesem Tag 56,22 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,787 CIENA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der CIENA-Aktie auf 297,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 287,26 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +428,73 Prozent.

Der Marktwert von CIENA betrug jüngst 42,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

