CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
|Rentables CIENA-Investment?
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12.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CIENA von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das CIENA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die CIENA-Aktie bei 44,13 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die CIENA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 22,660 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 708,36 USD, da sich der Wert eines CIENA-Papiers am 11.11.2026 auf 296,04 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 570,84 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von CIENA belief sich zuletzt auf 38,57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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