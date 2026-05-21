CIENA Aktie

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WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095

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CIENA-Performance 21.05.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CIENA von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in CIENA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden CIENA-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das CIENA-Papier bei 79,92 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,251 CIENA-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 694,14 USD, da sich der Wert einer CIENA-Aktie am 20.05.2026 auf 554,76 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 594,14 Prozent angezogen.

Der Marktwert von CIENA betrug jüngst 76,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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