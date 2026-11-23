Cintas Aktie
WKN: 880205 / ISIN: US1729081059
|Cintas-Anlage
|
23.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cintas-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Cintas-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 28,83 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Cintas-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,469 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 20.11.2026 auf 220,01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 763,13 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 663,13 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Cintas eine Börsenbewertung in Höhe von 86,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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