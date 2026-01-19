NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cintas-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Cintas gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Cintas-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 20,88 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Cintas-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47,904 Cintas-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 16.01.2026 9 361,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 195,42 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 836,14 Prozent.

Der Börsenwert von Cintas belief sich jüngst auf 78,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at