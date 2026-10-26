Cintas Aktie

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WKN: 880205 / ISIN: US1729081059

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Profitable Cintas-Investition? 26.10.2026 16:04:07

NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cintas-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Cintas-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Cintas-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 26,65 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 375,199 Cintas-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 224,10 USD gerechnet, wäre die Investition nun 84 082,17 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 740,82 Prozent vermehrt.

Alle Cintas-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 88,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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