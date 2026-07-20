Cintas Aktie
WKN: 880205 / ISIN: US1729081059
|Langfristige Anlage
|
20.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cintas-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Cintas-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Cintas-Anteile bei 126,77 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,789 Cintas-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.07.2026 gerechnet (204,45 USD), wäre das Investment nun 161,28 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 61,28 Prozent.
Cintas markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 81,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cintas Corp.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cintas-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.07.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
16.07.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
16.07.26
|Schwacher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
16.07.26
|NYSE-Handel S&P 500 fällt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
16.07.26
|Börse New York: NASDAQ 100 mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.07.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
16.07.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)