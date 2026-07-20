NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cintas-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Cintas-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Cintas-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Cintas-Anteile bei 126,77 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,789 Cintas-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.07.2026 gerechnet (204,45 USD), wäre das Investment nun 161,28 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 61,28 Prozent.

Cintas markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 81,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at