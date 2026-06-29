Cintas Aktie
WKN: 880205 / ISIN: US1729081059
|Rentabler Cintas-Einstieg?
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29.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cintas-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Die Cintas-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 95,63 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Cintas-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,046 Anteilen. Die gehaltenen Cintas-Aktien wären am 26.06.2026 179,76 USD wert, da der Schlussstand 171,90 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 79,76 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Cintas belief sich jüngst auf 68,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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